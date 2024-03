Skal det bare kjøres fra Jevnaker til Gardermoen for å fly til varmere strøk med familien på slep, stiller det seg annerledes.

Stellantis-knapper

Bak rattet er det heldigvis lett å finne seg til rette i Opel Astra. Uvanlig spennende kan det ikke hevdes å være, men du får i alle fall en hel del fysiske knapper, noe som later til å være mangelvare i nye elbiler.

Infotainmentsystemet er ikke blant de aller mest intuitive, men slett ikke dårlig. Opel Astra baserer seg på den samme plattformen som mange av bilene fra Stellantis-konsernet. Her finnes det alternativer fra Citroën, Peugeot, DS og Jeep.

DU MÅ TA ET VALG: Knappen til høyre bestemmer hvor mye effekt motoren skal yte. Foto: Håkon Sæbø

Noen av knappene kjenner du kanskje igjen, uten at det egentlig trekker ned, og nøkkelen er fortsatt den samme som på en eldre Citroën, pussig nok.

Er du glad i å spille musikk i bilen, bør du imidlertid passe på: Lydanlegget er et av de dårligste vi har testet på lenge, og det er dessverre ikke mulig å betale ekstra for et et oppgradert anlegg.

Gledelig er det likevel at sportssetene er gode å sitte i. Rattet er også sportslig og selve kjøreegenskapene har Opel et godt grep om. Bilen er rimelig komfortabel og styringen presis nok. At bilen er litt spinkel bør ikke overraske, prisen tatt i betraktning, men du får likevel en følelse av at dette er ganske mye bil for pengene.

Slik sett treffer Opel godt på tross av det skuffende lydanlegget.

Så kjapp er den

Det er kun én elektrisk motor å more seg med i denne bilen. Den sitter foran, som på de øvrige elbilene på samme plattform, så her er det forhjulsdrift, ikke firehjulsdrift (dessverre også for Jeep).

Opel Astra evner å plante kreftene i bakken, men noe annet ville egentlig overrasket siden det ikke er spesielt mye kraft til disposisjon. Elmotoren yter 156 hestekrefter og 270 Nm, men bare når et eget «Sport» kjøreprogram er valgt.

At du gidder å aktivt velge dette er heller tvilsomt, så du får i de fleste situasjoner nøye deg med «Normal» der motoren gir deg 136 hestekrefter. Det gjør at bilen aldri fremstår særlig sprek, men det er kanskje ikke så prekært i en bil som dette.

GODKJENT: Sportsstolene er gode å sitte i og ser i tillegg bra ut. Foto: Håkon Sæbø

Det må samtidig sies at denne stasjonsvognen kommer seg greit av sted når du trykker høyrefoten i gulvet, og for lite snobbete bilkjøpere tror vi motoreffekten er tilstrekkelig.

0 til 100 går unna på passe sedate 9,3 sekunder og toppfarten er på 170 km/t.

Godt med plass

Foran sitter du og din passasjer godt. I baksetet er det ikke like raust med plass, men bagasjerommet sluker solide 516 liter. En annen tysk stasjonsvogn som straks brøyter seg inn på markedet, nye BMW i5 Touring som er i en helt annen prisklasse, skilter med 570 liter.

Legges baksetene i Opel-en helt ned, sluker bilen 1.553 liter.

Det er tall du kan la deg friste av om resten av bilen tiltaler, men Opel bommer litt på målstreken når det i brosjyren kan leses av antall kilo tilhenger bilen kan trekke. Det tallet er skuffende nok 0.

Trøsten er kanskje at du kan laste 80 kilo på taket.

Til nærmiljøet

Opels elektriske stasjonsvogn er en trygg og solid bil du kanskje ikke drømmer om, men som kan vise seg å være lett å leve med, gitt at du er klar over begrensningene. Til å farte rundt i nærmiljøet uten å tiltrekke seg oppmerksomhet, er den ypperlig.