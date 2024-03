Provence var selvstyrt og delvis uavhengig frem til 1486, da regionen offisielt ble en del av Frankrike. Fremdeles snakker en del av innbyggerne «Provençal», og ordet Mistral betyr «Mester» på den lokale dialekten.

TA AV SKOENE: Før du går om bord i Bugatti W16 Mistral er det kanskje like greit å ta av skoene, så ikke det kostbare interiøret får merker. Foto: Bugatti

Det er kanskje et tegn på respekt for naturkreftene, at en av de kraftige vindene i områdene rundt Middelhavet nettopp har fått navnet Mistral.

Når Mesteren våkner

Fenomenet oppstår når kald luft synker ned fra fjellene, og følger de to dalførene Rhone og Garonne ut i Lions bukten. Mistral vinden regnes som en av de farligste i Middelhavet, med vindhastighet på over 40 knop og opp mot 80 knop i kastene.

Bølgehøyden ligger vanligvis mellom fire og seks meter, men har blitt målt opp mot ni meter. Etter en uforglemmelig tur fra Hvar til Vis i åpen RIB, kan det bekreftes at mennesket blir lite når «Mesteren» våkner.

Vant 1.000 løp

Den moderne reinkarnasjonen av Bugatti som et merke i Volkswagengruppens stall har videreført merkets lange tradisjoner for spesialutgaver.

LANG TRADISJON. Bugatti W16 Mistral er den siste i en lang rekke spesialutgaver, men denne er kanskje en av de mest vellykkede. Foto: Bugatti

På 1920 og 1930 tallet vant racerbilen Bugatti Type 35 over 1.000 løp, og Bugatti Type 41 Royale hadde en åttesylindret rekkemotor på 12,7 liter og 4,3 meter akselavstand. Sistnevnte ble kun produsert i seks eksemplarer, og på en eventuell auksjon må en regne med å følge budene forbi 40 millioner dollar.

Hermès

Da Bugatti Veyron ble lansert med W16 motor, 1.000 hk og toppfart på 400 km/t bekreftet den på mange måter Ettore Buggatis utsagn om at «hvis det er sammenlignbart, er det ikke lenger Bugatti». Etter hvert kom det en tilsynelatende endeløs rekke med spesialutgaver, samarbeid med motehus som Hermès, mer effekt og høyere toppfart.

Takeoff

Oppfølgeren Bugatti Chiron fulgte samme oppskrift, der en av de mer ekstreme avartene het Chiron Super Sport 300+. W16 motoren hadde en oppgitt effekt på 1.600 hk og 1.600 Nm.

VINDENS MESTER: Bugatti W16 Mistral får en toppfart på 420 km/t, og du kan bli din egen vindens mester ved å prøve det med taket av. Foto: Bugatti

Hele bilen var kledd i synlig karbonfiber, hekken var bygget om, og tallet 300+ sladret om at de 30 eksemplarene var basert på bilen de hadde kjørt i over 300 miles per hour på Ehra-Lessien i 2019.