Prisen på Audi SQ 6 e-tron var ikke klar da Finansavisen gikk i trykken. Differansen på ca. 360.000 kroner mellom en vanlig Porsche Macan og en Macan Turbo kan muligens gi en indikasjon, selv om det kanskje er naturlig å se for seg at avstanden fra Q6 e-tron quattro til SQ 6 e-tron ikke blir like stor i Norge.

I Tyskland koster en SQ 6 e-tron 19.100 euro mindre enn Q6 e-tron quattro, som tilsvarer i underkant av 220.000 kroner.

Mer plass enn i Macan?

Som hos Porsche får du adaptive støtdempere og luftfjæring som ekstrautstyr. Hos Audi ser det imidlertid ikke ut til at du får bakhjulsstyring, noe som kanskje er litt merkelig med tanke på at Mercedes-Benz lar deg bestille dette på en dieseldrevet GLC. Det er egnet til å skuffe, men kan bero på at det fortsatt ønskes en viss avstand mellom Porsche og Audi siden Macan leveres med dette systemet.

TRE SKJERMER: Audi Q6 e-tron kan leveres med tre skjermer, der den ene sitter foran passasjeren. Dette er samme konsept som hos Porsche. Foto: Audi

Nye Audi Q6 e-tron er forøvrig 4,77 meter lang, nærmest identisk med Porsches 4,78 meter.

Bagasjerommet skal ifølge Audi sluke ganske så fornuftige 526 liter, mens Porsche opplyser at det er plass til 540 liter i Macan. Det er verdt å merke seg at Macan-tallet er med baksetene justert til «lastemodus», så hvor sammenlignbare dette egentlig er, gjenstår å se.

En indikasjon får du når tallene for total lasteevne betraktes. Med baksetene slått ned skilter Audi med 1.529 liter mens Porsche Macan ligger på 1.384 liter.

Merkelig nok har Macan et bagasjerom foran på 84 liter, mens Audi Q6 e-tron bare har 64 liter.

HEFTIG: Audi SQ 6 e-tron får 517 hestekrefter og skal er et mer sportslig alternativ til innstegsmodellen. Begge har imidlertid firehjulsdrift. Foto: Audi

Digert batteri

Elbilteknisk later det til å være mange likheter mellom Q6 e-tron og Macan.

Batteritet er det samme på 100 kWh (94,9 kWh netto), bygget opp av 12 cellemoduler med 15 prismatiske celler i hver. Til sammenligning har batteriet i Audi Q8 e-tron 36 moduler og 432 celler totalt. Reduksjonen i antall moduler har ifølge Audi flere fordeler.

Blant annet er batteriet i Q6 e-tron lettere og mer kompakt og kan passe forskjellige, kommende elbiler. Det nye batteriet krever færre kabler og er festet med betraktelig færre bolter, sies det. Forvarming og aktiv kjøling er en selvfølge i en bil som dette, og her skuffer ikke Audi Q6. Den benytter seg naturlig nok av navigasjonen for å klargjøre batteriet for mest mulig effektiv lading, men belager seg også på sjåførens kjøremønster og topografi for å gjøre batteriet klart.

IKKE BILLIG: Prisen på Audi SQ 6 e-tron i Norge var ikke kjent da Finansavisen gikk i trykken, men i Tyskland starter bilen på 93.800 euro. Det tilsvarer ca. 1.064.000 kroner. Foto: Audi

Audi Q6 e-tron benytter 800 volt elektrisk arkitektur og ladeeffekt på maksimale 270 kW eller parallelt med 400 volt og 135 kW hver. Det skal sikre raskere lading om du må begrense deg til en 400 volt lader.

Legges turen innom en 800 volt, slik du helst vil, lover Audi at du skal kunne se toppeffekten på 270 kW under store deler av ladeøkten.

Med batteristatus på rundt 10 prosent hevdes det at bilen i løpet av 10 minutter vil kunne få en rekkevidde på ca. 255 kilometer. Forbeholdet er imidlertid at det er «ideelle forhold», noe det må huskes på at du gjerne ikke ser i Norge. Det skal derfor bli spennende å se hvordan ladingen fungerer i praksis når vinterkulden setter inn.

SPENNENDE BAKLYKTER: Med Audi Q6 e-tron introduserer selskapet helt nye OLED-lyter som har påfallende mange funksjoner. Foto: Audi

Videre trekkes det frem at ladeøkten fra 10 til 80 prosent bare skal ta 21 minutter.

Det nevner også at et mindre batteri med 10 cellemoduler også skal dukke opp, da med 83 kWh kapasitet. Dette batteriet vil kombineres med bakhjulsdrift og én elmotor i en kommende modell som må antas å bli rimeligere, gitt at den kommer til Norge.

Som på andre Audi-modeller blir det hyggelig nok ladeport for hurtig- og vanlig lading på venstre side, mens det i tillegg vil være en ladeport for hjemmelading på høyre side. Åpning og lukking av ladeluken skjer elektrisk.

MER SPORTSLIG: Audi SQ 6 e-tron er den foreløpige toppmodellen. Foto: Audi

Gjennomgående tysk

Audi Q6 e-tron er den første elektriske Audi-modellen som produseres ved hovedkvarteret i Ingolstadt. Selve bilfabrikken er på 140.000 kvadratmeter og betjenes av 328 mennesker pr. skift i tillegg til 1.150 roboter. I området produseres også batteriene, mens motorene bygges ved verdens største motorfabrikk i Györ i Ungarn.

Her kan det ifølge Audi bygges opptil 2.000 elmotorer hver dag, og siden 2018 er det produsert en halv million elmotorer ved fabrikken. På batterifabrikken jobber 300 mennesker med å produsere opptil 1.000 batterier om dagen, der 90 prosent av arbeidet er automatisert.

MYSTISKE «KNAPPER»: Audi har fjernet mange fysiske knapper og erstattet dem med dette panelet på døren. Det skal bli spennende å se om det fungerer godt i praksis. Foto: Audi

Spennende lys

På innsiden er det en blanding av elementer du allerede kjenner fra Audi, i tillegg til litt inspirasjon fra Porsche. Nytt er det at du kan få tre skjermer der den ene sitter foran passasjeren. Dette later til å være hentet rett fra Porsche. I midten er det en fysisk knapp til gir, men særlig mange knapper er det forøvrig ikke.

En spennende nyhet er de digitale OLED-lyktene bak med tre forskjellige lyselementer og 60 individuelt kontrollerte segmenter. Disse gir åtte forskjellige lyssignaturer.

Baklyktene kan også vise forskjellige symboler, blant annet for å advare andre trafikanter om farer.