Selger med tap for å slå Tesla

Det kinesiske smarttelefonselskapet Xiaomi skal ifølge CNBC ha kunngjort at det skal selge sin første bil, den elektriske bilen SU7, for langt mindre enn Teslas Model 3, som den sammenligner seg med. Torsdag la Xiaomi frem prislisten for de nye bilene.

Xiaomis adm. direktør Lei Jun har ifølge CNBC uttalt at standardversjonen av SU7 vil selges i Kina for 215.900 yuan, tilsvarende i overkant av 324.000 norske kroner.

Han sa videre at selskapet dermed selger bilene med tap. Til sammenligning koster Teslas Model 3 fra 245.900 yuan.

Samtidig hevdet direktøren at standardversjonen av SU7 slår Model 3 på mer enn 90 prosent av spesifikasjonene.

Han sa også at SU7 hadde en minimum rekkevidde på 700 kilometer, mot Model 3s om lag 600 kilometer. Selskapet sa at bestillingene hadde oversteget 50.000 biler på mindre enn en halvtime etter at salget åpnet.

Xiaomis fabrikk skal i stor grad være automatisert, og ifølge direktøren skal selskapet kunne produsere en SU7 hvert 76. sekund. Leveranser er ventet å begynne innen utgangen av april.

Det har den siste tiden dannet seg stor konkurranse i det kinesiske elbilmarkedet, som har en sterk vekst.

Salget av nye elbiler har økt kraftig, og utgjør nå omtrent en tredjedel av nye personbiler som selges, ifølge China Passenger Car Association.