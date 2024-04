Rike russere kjøper fortsatt luksusbiler

Mens unge soldater kjemper ved fronten i Ukraina, forsøker russere flest å leve et så normalt liv som mulig. Det betyr blant annet å handle vestlige varer som før krigsutbruddet i februar 2022.

Selv om sanksjoner har gjort hverdagen litt mer utfordrende, er det fullt mulig å kjøpe forbruksvarer, elektronikk, klær og sko, ja til og med biler fra vestlige land i Russland.

Nå avslører The Times at flunkende nye modeller fra Bentley og Rolls-Royce er til salg og vises frem i vinduer hos bilforhandlere i Moskva og St. Petersburg.

Mangedoblet salg

Bilene importeres til Russland via naboland som Kasakhstan, Armenia, Aserbajdsjan og Belarus, selv om sistnevnte land også er omfattet av internasjonale sanksjoner.

Selv om bilprodusentene forbyr deres forhandlere i andre land å eksportere biler til Russland, skjer det i stort omfang.

Statistikk The Times har innhentet, viser at det i 2021 ikke ble solgt en eneste Rolls-Royce i Kasakhstan, mens det i 2022 ble solgt 32 biler fra den eksklusive produsenten.

Samme trend opplever bilprodusenten Jaguar Land Rover. Salget til Kasakhstan i 2021 var 20 biler. Året etter var det 321 og i fjor ble det solgt 1.058.

Kjører bil til Russland

Noen rike russere, som ikke er underlagt personlige sanksjoner og innreiseforbud, flyr også til Europa via tredjeland. Vel fremme oppsøker de europeiske bilforretninger, kjøper en sprek vestlig bilmodell og kjører den til grensen.

Der fortolles de og får slippe inn i Russland, selv om kjøperne har underskrevet en avtale med bilforhandleren at så ikke skal skje.

Toll og moms som betales ved grensen bidrar til å finansiere den russiske stat og krigføringen i Ukraina, skriver The Times.

Prishopp

En av bilene The Times’ kilder har observert for salg i Moskva, er en 2023-modell av Bentley S V8. Utsalgsprisen skal være 6,1 millioner norske kroner. Bilen, som er importert via Belarus, er langt rimeligere i Storbritannia.

Også Rolls-Royce selges i Russland.

En bilforhandler i Moskva har avertert en splitter ny Cullinan SUV for salg for den nette sum av 75 millioner rubler, eller nær 8,9 millioner norske kroner.

Det er langt dyrere enn hva bilen selges for i Storbritannia.

Service i utlandet

Representanter fra begge de to britiske bilmerkene reagerer på opplysningene i The Times. Selskapene understreker at de ikke lenger har noen offisielle forhandlere i Russland, selv om bilforretninger i Moskva og St. Petersburg omtaler seg som det.

Rolls-Royce, som eies av BMW, uttaler at nye biler som havner i Russland har kommet til landet uten deres støtte eller kunnskap.

Biler trenger også service, og det byr på utfordringer, spesielt fordi moderne biler trenger programvareoppdateringer.

Russerne løser problemet ved å sende bilene på service i de samme nabolandene hvor bilene importeres fra, skriver The Times.