Formel 1-eier kjøper MotoGP

Liberty media, som kjøpte Formel 1 i 2016, har inngått en avtale med Bridgepoint og Canada Pension Plan Investment Board for kjøpet av motorsykkelligaen MotoGP World Championship som en del av en avtale på 3,8 milliarder dollar, skriver Bloomberg mandag. Det tilsvarer om lag 41 milliarder norske kroner.

Liberty tar over motorsykkelligaen ved kjøpet av Dorna Sports, som har rettighetene. Kjøpet gjøres opp med en kombinasjon av kontanter og aksjer i Series C Liberty Formula One-aksjer, skriver avisen. Det vil bringe Formel 1, en av verdens største motorsportmerker, under samme tak som MotoGP, som ofte omtales som motorsykkelens motpart til Formel 1.

Liberty Media, som er eid av milliardær John Malone, har i tillegg et bredt spekter av medieselskaper, kommunikasjonsselskaper og underholdningsbedrifter.

Skal nå bredere publikum

Liberty Media har fått mye av æren for at Formel 1 har gjenvunnet populæritet, blant annet gjennom strømmingstjenesten F1TV samt Netflix-showet Drive to Survive.

Liberty skal ha planer om å utvide MotoGP til et bredere global publikum, sa adm. direktør Greg Maffei i selskapets uttalelse mandag. «Virksomheten har betydelig oppside, og vi har til hensikt å vokse sporten for MotoGP-fans, team, kommersielle partnere og våre aksjonærer,» sa han ifølge Bloomberg.



Avtalen kan imidlertid trekke oppmerksomhet fra konkurransemyndigheter, skriver avisen, og viser til at investeringsselskapet CVC Capital Partners i 2005 ble tvunget til å selge MotoGP for å få lov til å kjøpe Formel 1.

Liberty forventer at transaksjonen vil være fullført innen utgangen av 2024. Dorna Sports adm. direktør Carmelo Ezpeleta vil fortsette å lede virksomheten.