Tesla faller etter skuffende tall

Tesla publiserer tirsdag ettermiddag sin rapport for produksjon og leveranser for første kvartal 2024. Elbilselskapet leverte totalt 386.810 biler i løpet av kvartalet, og produserte totalt 433.371 kjøretøy.

Investorene svarer ved å sende aksjen ned over 6 prosent ved børsåpning i USA tirsdag.

Tesla skriver ikke spesifikt hvor mye hver modell har solgt, men skriver at det ble produsert 412.376 Model 3/Y og at det ble levert 369.783 av disse bilene. Det ble produsert 20.995 og levert 17.027 biler av andre modeller.

Svakere enn fjoråret

I samme periode i fjor rapporterte bilprodusenten 422.875 leveranser og produksjon av 440.808 kjøretøyer. I fjerde kvartal 2023 rapporterte Tesla 484.507 leveranser og produksjon av 494.989 kjøretøyer.

CNBC skriver tirsdag at ifølge et gjennomsnitt av 11 estimater sammensatt av FactSet, forventet analytikere leveranser på rundt 457.000 for første kvartal. Estimatene varierte fra et høyt nivå på 511.000 leveranser til et lavt på 414.000 for første kvartal, med oppdaterte estimater i mars som varierte fra 414.000 til 469.000 leveranser.

Teslas investor relations-sjef Martin Viecha sendte i helgen ut en selskapssammensatt konsensus basert på estimater fra 30 analytikere til utvalgte investorer, ifølge CNBC, som skal ha sett konsensusrapporten. Der skal det ha kommet frem at analytikere forventet et gjennomsnitt på 443.027 leveranser og en median på 431.125 leveranser for kvartalet.

Utfordrende kvartal

Tesla møtte flere utfordringer i første kvartal, og i perioden falt aksjen med 29 prosent.

Houthi-angrepene på skip i Rødehavet forstyrret Teslas komponentforsyning, og stanset midlertidig produksjonen ved fabrikken utenfor Berlin i Tyskland i januar. I mars satte miljøaktivister fyr på infrastrukturen nær den samme fabrikken, som igjen førte til en pause i produksjonen.

I Kina møtte Tesla et overveldende antall konkurrenter fra innenlandske elbilprodusenter, inkludert BYD og nykommere som telefonprodusenten Xiaomi. Etter svake salgstall for bilene produsert i Kina i januar og februar, reduserte Tesla produksjonen av Model 3 og Model Y ved fabrikken i Shanghai.

I begynnelsen av januar måtte Tesla «tilbakekalle» 1,6 millioner biler i Kina på grunn av feil med autopilot-funksjonen.