Teslas anlegg, kalt en gigafabrikk, ligger like utenfor Berlin i delstaten Brandenburg og er arbeidsplass for over 12.000.

– Vi er overbevist om at kun en effektiv og slank organisasjon er godt posisjonert for fremtidige utfordringer, heter det i en uttalelse fra en talsperson for Tesla ved fabrikken.

Talspersonen nevner ikke noe om antall stillinger som kuttes, men kaller tallet på 3000 for «fullstendig ubegrunnet».

Mandag kom nyheten om at Tesla kutter over 10 prosent av arbeidsstokken i forbindelse med nedskjæringer. Det innebærer over 14.000 stillinger, ifølge bransjenettstedet Electrek.

Så sent som i mars besøkte Tesla-sjef Elon Musk gigafabrikken utenfor Berlin. Bakgrunnen for besøket var planene om å utvide anlegget.

(NTB)