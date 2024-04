Tesla tilbakekaller nesten 3.900 Cybertruck-pickuper for å fikse bilenes pedaler, melder Bloomberg.

En tilbakekallingsrapport levert inn til de amerikanske trafikkmyndighetene i NHTSA – US National Highway Traffic Safety Administration – avslører at tilbakekallingen gjelder totalt 3.878 Cybertrucks.

Årsaken til tilbakekallingen er at bilenes gasspedal kan løsne og få bilen til å akselerere utilsiktet, og med det øke risikoen for kollisjon. I forbindelse med tilbakekallingen vil gasspedalene enten bli reparert eller byttet ut, uten kostnad for bilens eier.

Første hint om salget

Ifølge rapporten skal Tesla ha blitt varslet om to kundekrav knyttet til gasspedalfeilen.

Selskapet opplyser selv at pedalen kan løsne og sette seg fast ved bruk av stor kraft på gasspedalen.

Ifølge nyhetsbyrået gir tilbakekallingen og dens omfang et første hint om salget av Teslas elpickup siden den første bilen ble levert til en kunde i slutten av november i fjor. Enn så lenge har ikke Tesla inkludert Cybertruck i sine kvartalsvise oppdateringer om produksjon og salg.

Tesla-aksjen er ned 2–3 prosent i førhandelen i New York på nyheten. Hittil i år er elbilaksjen ned rundt 40 prosent. Førstkommende tirsdag fremlegger Tesla førstekvartalstall.

Tre varianter

Cybertruck er tilgjengelig for bestilling i tre versjoner. Den ene kommer med bakhjulstrekk og får en estimert rekkevidde på 400 kilometer, den andre kommer med firehjulstrekk og en rekkevidde på nær 550 kilometer, og den tredje, kalt Cyberbeast, har en estimert rekkevidde på 515 kilometer.

Prisene i USA estimeres til mellom 57.390 og 96.390 dollar – det vil si mellom 630.000 og 1,06 millioner kroner.