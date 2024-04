Mobilprodusent har solgt 70.000 elbiler

Antallet bestillinger av den kinesiske smarttelefonprodusenten Xiaomis elbil SU7 har passert 70.000, melder Reuters. Tallet gjelder bestillinger der kjøperne har gått for ikke-refunderbare innskudd.

Xiaomi sikter mot å få inn mer enn 100.000 bestillinger i løpet av året, ifølge Xiaomi-grunnlegger Lei Jun.

I forbindelse med en investorkonferanse på sin offisielle konto på meldingstjenesten WeChat, sier Lei Jun at Xiaomis bilsatsing er «100 prosent fokusert» på det kinesiske markedet for de neste tre årene.

Han legger ikke skjul på at selskapet, som til nå er mer kjent for sine rimeligere smarttelefoner og husholdningsapparater, har store bilambisjoner. På WeChat gjentar han at målet for Xiaomi er å gjøre selskapet til en av verdens fem største bilprodusenter innen 15 til 20 år.

Billigere enn Tesla

SU7 ble vist frem allerede i desember i fjor . I slutten av mars i år ble elbilen sluppet på markedet.

Da ble det opplyst at standardversjonen av SU7 vil få en pris på 215.900 yuan hjemme i Kina – tilsvarende cirka 328.000 kroner, og godt under daværende pris på 245.900 yuan for Teslas Model 3.

Lei Jun vedgikk da at Xiaomi vil selge bilene sine med tap.

Nå utdyper han ved å forklare at Xiaomi bruker mange av de samme leverandørene som Mercedes-Benz, BMW og Audi, og at «med så dyre leverandører og så dyre deler, vil ikke bruttomarginen bli svært høy».

Ifølge Xiaomi-grunnleggeren har selskapet planer om å investere ytterligere 11–12 milliarder yuan i nye virksomhetsområder i år, inkludert bilsatsingen og selskapets operativsystem for mobiltelefoner.

Det tilsvarer rundt 17–18 milliarder kroner.