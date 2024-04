Sammenligner Tesla med skandaleselskap

Facebook-medgrunnlegger Dustin Moskowitz har lenge rakket ned på Tesla, og senest i fjor uttalte han at Elon Musk bør trekke seg fra sin lederrolle i alle sine selskaper.

Nå har han kommet med et nytt angrep mot Tesla, der han ifølge Buisness Insider sammenligner selskapet med skandalerammede Enron.

Energigiganten Enron gikk konkurs i 2001 etter å ha blitt fersket i å bruke kreativ regnskapsførsel for å skjule milliarder av dollar i gjeld og lyve om sine inntektskilder. Selskapets toppledere ble funnet skyldige i svindel og konspirasjon i 2006.

Sterk skyts

Moskovitz hevdet i et Threads-innlegg på onsdag at elbilprodusenten har ført forbrukerne bak lyset «på massiv skala», og beskyldte Tesla for å lyve om sin Full-Self Driving programvare og kjøretøyets rekkevidde.

Musk, som eier X (Twitter), svarte indirekte på påstandene ved å kalle ham en «retard», blant andre fornærmelser. Deretter fulgte han opp med:

«Jeg vil be om unnskyldning til Dustin Moskovitz for å ha kalt ham «retard». Det var galt. Det jeg mente å si er at han er en pompøs idiot som har hodet så langt oppe i rumpa at han er juridisk blind. Jeg ønsker ham alt godt og håper at vi en dag kan være venner.»

Mener det vil ende med fengsel

Moskovitz ga ikke detaljert bevis for hver av sine påstander, men han delte grafer fra Tesla som han hevder avslører hvordan bilprodusenten prøver å vise en økning i antall kilometer kjørt med FSD, Teslas førerassistanse-teknologi.

Han mente også at Teslas ledere vil ende opp i fengsel.

Ingen ledere i Tesla har blitt tiltalt for en forbrytelse, og selskapet har aldri blitt funnet ansvarlig for forbruker- eller verdipapirsvindel, skriver Business Insider.

Selskapet har blitt møtt med både søksmål og granskninger fra statlige aktører angående Teslas FSD-teknologi eller autopilot og kjøretøyets rekkevidde, men det er ingen rettslige utfordringer knyttet til at bilprodusenten villeder folk om kilometerbruk med Teslas førerassistanse-funksjon.

På fredag sa National Highway Traffic Safety Administration at de undersøkte om Tesla tilstrekkelig håndterte problemer med selskapets autopilot-programvare etter tilbakekallingen av 2 millioner kjøretøy i desember.

Tesla står også overfor en granskning fra Securities and Exchange Commissionfor hvordan Teslas førerassistanse-programvare ble markedsført og om Musk hadde noen involvering i promoteringen av teknologien.