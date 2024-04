– Det er nok den mest eksklusive bilsamlingen i Sverige, sier Niklas Hannah da vi møter ham på Rétromobile i paris.

Hannah er ekspert hos auksjonshuset Artcurial, og signeringen er hans desidert største og mest verdifulle i karrieren.

STOLT OG FORVENTNINGSFULL: Svenske Niklas Hannah er spesialist i Artcurial, og mannen som sikret W Collection for auksjonshuset. Det er hans desidert største signering. FOTO: ARTCURIAL

Eller hva sies om 26 Porsche, 10 Ferrari og tre Mercedes-Benz 300 SL? Det er kjernen i Sveriges fineste bilsamling som auksjoneres i Monaco til våren. Legg til en 1963 Volvo P1800, en 1957 Corvette, en 1971 Mercedes-Benz 280 SE 3,5, en 1973 Dino 246 GTS og en Jaguar E-Type og du får 44 eksklusive biler som skal under hammeren.

Fra Stockholm til Monaco

Det er «bare» disse bilene som utgjør hele auksjonen på Fairmont Monte Carlo Hotel i forbindelse med Grand Prix de Monaco Historique 9. mai. Så har da hele auksjonen fått navnet «The W Collection - fra Stockholm til Monaco».

Auksjonshuset Artcurial Motors har fått oppdraget med å selge hele samlingen, som de verdsetter til omkring 30 millioner euro, eller 350 millioner kroner.

DISKRET: Vi traff Staffan Wittmark for noen år siden, men han var ikke interessert i noen form for oppmerksomhet med sin 1958 250 GT LWB California Spider. FOTO: IVAR ENGERUD

Alle bilene, unntatt de to dyreste Ferrariene, selges uten minstepris. Men regn ikke med å gjøre noe kupp, for dette er perfekte restaurerte eksemplarer, og auksjonen er på radaren til alle som er i markedet for de biltypene det gjelder.

Gant-gründer

Hvis ikke navnet Staffan Wittmark sier deg noe, er du ikke alene om det. Han har ikke gjort mye for å oppsøke rampelyset, hverken som en av grunnleggerne av klesmerket Gant, eller som bilsamler.

I over 50 år har han imidlertid kjøpt entusiastbiler, med en meget aktiv innkjøpsperiode for rundt ti år siden. Nå er han selv midt på 70-tallet, med arvinger som tydeligvis er mer interessert i penger enn å overta bilsamlingen.

Gant-grunnleggeren og –designeren hadde klart å holde samlingen skjult for offentligheten. Selv gode svenske mediekollegaer hadde ikke peiling på dimensjonene av Wittmarks investeringer på bilfronten da ryktene begynte å svirre på slutten av fjoråret.

Det begynte med en Volvo P1800 tidlig på 1970-tallet, og auksjonen inneholder da også en 1963 Volvo P1800 i favorittfargene grå med rødt interiør. Får du den for estimatet på 30.000 – 50.000 euro kan du være fornøyd, for restaureringen har sannsynligvis kostet mye mer.

DYREST: Denne 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta er samlingens dyreste med et estimat mellom 90 og 140 millioner kroner. FOTO: ARTCURIAL

Høye forventninger

Sammen med en 1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta er en 1958 250 GT LWB California Spider samlingens dyreste.

Artcurial går ut med et frisk estimat på 7,0 til 10,0 millioner euro på sistnevnte. Det laveste området er kanskje mulig, men om den skulle nå øvre estimat vil den være tidenes dyreste 250 GT LWB California Spider uten racinghistorie. Vi må helt tilbake til Pebble Beach i 2012 for å finne et salg av en av de 49 bygde California Spiderne over 10 millioner dollar.

NO RESERVE: Det er ganske friskt å selge en bil med forventninger godt over 20 millioner kroner uten minstepris. 1966 Ferrari 275 GTB der altså. FOTO: ARTCURIAL

Prisen på 250 GT SWB er enda et knepp høyere med estimat på 8,5 – 12,0 millioner euro.