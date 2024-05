Salget stuper – bekrefter ny V12-satsing

Aston Martin leverte 945 biler i første kvartal. Det utgjør en nedgang på hele 26 prosent fra samme periode i fjor, viser nye tall fra den britiske luksusbilprodusenten onsdag.

Inntektene sank 10 prosent i perioden, til 267,7 millioner pund. Bilprodusentens justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) sank hele 34 prosent til 19,9 millioner pund.

Både inntektene og den justerte inntjeningen var svakere enn det analytikere hadde ventet, ifølge Bloomberg.

Resultatet før skatt viser et underskudd på 138,8 millioner pund – rundt 1,93 milliarder kroner. Det er en økning i tapene på hele 87 prosent fra første kvartal i fjor.

Aston Martin-aksjen falt 6 prosent på London-børsen onsdag. På det meste var aksjen ned 14 prosent, dens største intradag-fall siden 1. november, ifølge nyhetsbyrået.

Bekrefter nytt flaggskip

Lawrence Stroll, arbeidende styreleder i Aston Martin, forklarer salgsstupet med at produksjonen for noen av Aston Martins utgående kjernemodeller er blitt avsluttet, samtidig som at produksjonen av nye versjoner av modellene Vantage og SUV-en DBX707 er igangsatt – men at salget av disse ikke er startet ennå.

Leveringen av nye Vantage og DBX707 ventes å være i gang innen utgangen av andre kvartal.

I forbindelse med tallfremleggelsen bekrefter Stroll også at Aston Martin vil lansere en ny «flaggskipsportsbil» med V12-motor samt en ny, «ultraeksklusiv» spesialmodell mot slutten av året – begge med leveringsstart estimert til fjerde kvartal i år.

Goldman Sachs-analytiker George Galliers poengterer i et notat at Aston Martin trenger disse nye bilene for å håndtere kostnadene, ifølge Bloomberg. Analytikeren kutter samtidig i sine estimater for det britiske selskapet.

Elbil lagt på is

I slutten av februar ble det kjent at Aston Martin utsetter lanseringen av sin aller første elbil – på grunn av etterspørselsmangel.

«Forbrukeretterspørselen, spesielt ved et Aston Martin-prispunkt, er ikke hva vi trodde den kom til å være for to år siden,» forklarte Stroll da.

Stroll pekte på at etterspørselen var mye bedre for plugg-inn-hybrider, spesielt for aktører som Aston Martin, med kunder som «ønsker noe elektrifisering», men som «fortsatt vil ha sportsbilens lukt og følelse og lyd».



Aston Martins første batterielektriske bil kan nå ventes i 2026, ett år senere enn planlagt.

Tapte 2,3 mrd. i fjor

Elbilnyheten kom samtidig med at sportsbilprodusenten presenterte et lavere underskudd for fjoråret enn for året før – hjulpet av rekordhøye priser for selskapets luksus- og spesialmodeller.

Selskapets justerte resultat før skatt i fjor endte på minus 171,8 millioner pund, tilsvarende et underskudd på 2,3 milliarder kroner. Året før tapte den britiske sportsbilprodusenten 451 millioner pund.