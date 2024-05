Elon Musk sparker hele Supercharger-avdelingen

Restruktureringen i Tesla fortsetter, og nå har toppsjef Elon Musk sagt opp hele avdelingen som jobbet med Teslas hurtiglader, Supercharger. I tillegg er to høytstående ledere sagt opp, samt hundrevis av andre.

Musk kunngjorde ifølge Financial Times internt på mandag at lederen for Supercharger-gruppen, Rebecca Tinucci, og Daniel Ho, leder for nye produkter, ville forlate selskapet sammen med sine avdelinger. Det skal være snakk om drøyt 500 personer i Supercharger-avdelingen.

Usikker fremtid for hurtigladere

Teslas nettverk av superraske ladere har vært blant verdens største, og var ifølge Financial Times en av grunnene til at Tesla har hatt en så dominerende posisjon over sine rivaler i så lang tid.

Driften av hurtigladerne skal fortsette, men det er usikkert hvilken effekt oppsigelsene vil få for ladernes fremtid, skriver avisen.

«Forhåpentligvis gjør disse handlingene det klart at vi må være «fullstendig hardcore» når det gjelder bemanning og kostnadsreduksjon. Mens noen i ledelsen tar dette alvorlig, gjør de fleste det ennå ikke,» skrev Musk i memoet, som først ble rapportert av The Information.

Han la så til at enhver leder som beholder mer enn tre personer som ikke åpenbart består den utmerkede, nødvendige og pålitelige testen, bør si opp.

Tesla-aksjen ligger i skrivende stund onsdag ned 1,1 prosent. På tirsdag falt aksjen over 5 prosent.

Sparker 10 prosent

Nedbemanningen i hurtigladeavdelingen kommer som følge av Musks nedbemanningsstrategi, som ble kunngjort i april. Musk meldte at Tesla vil kutte minst 10 prosent av arbeidsstyrken, som tilsvarer mer enn 14.000 ansatte. Nedbemanningen skal ifølge Musk vise aksjonærene at selskapet er «innovative og sultne».

I første kvartal meldte Tesla om en nedgang på nesten 10 prosent i inntektene, den første nedgangen siden starten av 2020, da pandemien tok tak. Aksjekursen har mer enn halvert seg fra toppen i november 2021.

Will Jameson, som jobbet i Teslas superlader-team, skrev ifølge FT på X at Musk «har sagt opp hele ladningsorganisasjonen vår». En annen ansatt i den divisjonen, George Bahadue, la ut på LinkedIn og bekreftet at han hadde blitt sagt opp.

«Hva dette betyr for ladningsnettverket, ladestandarden NACS, og alt det spennende arbeidet vi gjorde på tvers av bransjen, vet jeg ennå ikke. For en vill reise det har vært,» skrev Bahadue.

Musk sa i memoet at hurtigladere under konstruksjon ville bli fullført, og «noen» nye steder vil få hurtigladere.