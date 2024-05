Hummerfisker til 100 millioner

Det nederlandske verftet Zeelander ble grunnlagt av Sietse Koopmans i 2002, og med den nylig introduserte Z8 tilbyr de nå fire modeller som strekker seg fra 50 til 80 fot. Samtlige henter inspirasjon fra 1920-tallets klassiske «Commuter yachts», som igjen er basert på fartøy brukt til hummerfiske i New England.

Diamanter

En håndfull bilprodusenter har etablert seg i en del av markedet der kundene ikke ser ut til å bry seg så mye om pris, så lenge de kan kjøpe noe som er unikt, elegant, og luksuriøst. Under et besøk hos Rolls-Royce viste de frem hvordan stjernehimmelen i taket kan gjenskape konstellasjonen på et gitt tidspunkt, som en bursdag eller et bryllup.

STJERNEHIMMEL: Zeelander Z8 kan åpne den digre luken for de som ønsker å se på stjernene en sval sommerkveld. Foto: Zeelander

En annen kunde leverte en pose med diamanter som skulle finmales og blandes inn i den sorte lakken. Det er med andre ord få begrensninger med hensyn til hva kundene kan spesifisere, og det er en filosofi Zeelander har adoptert.

Unik

Zeelander har konstruert Z8 med mykt buede linjer som skaper et samspill mellom konkave og konvekse flater, og resultatet er en unik yacht med detaljer som minner om den britiske produsenten av luksusbiler.

GLASS COCKPIT: Zeelander Z8 har fire Volvo Penta IPS motorer og er utstyrt med Volvo Penta Glass Cockpit ved førerposisjonen. Yachten kan styres med joysticken til høyre for gasshåndtak. Foto: Zeelander Z8

På Zeelanders nettside beskriver Koopmans hvordan bruken av kurver i designen har innflytelse på flere av yachtens egenskaper.De skal blant annet gi bedre aerodynamikk, ytelser, og stabilitet i høy hastighet.

Intet hastverk

Yachtens klassiske design med høy og ganske rett baug sammen med den mykt avrundede hekken kan gi inntrykk av at dette er en cruiser som ikke er bygget for å plane.

STOR LUKE: Zeelander Z8 kan vippe ut akterspeilet, og den store luken fungerer som badeplattform. Foto: Zeelander

Med skroget utført i en dyp blå farge og rekker i høyglanspolert stål, er det nesten så en forventer å se personer av adelig herkomst vinke fra akterdekket. I likhet med en Rolls-Royce fremstår Zeelander Z8 som en ærverdig farkost, bygget for å gli ubekymret gjennom verden uten hastverk.

40 knop

Men Zeelander har plassert hele fire Volvo Penta IPS motorer under dekk for å gi Z8 seriøse fartsressurser, og samtidig sørge for at den er relativt enkel å manøvrere. Valget står mellom fire D13-IPS 1200 på til sammen 3.600 hk eller D13-IPS 1350 på til sammen 4.000 hk.

GOD BREDDE: Salongen om bord i Zeelander Z8 utnytter virkelig bredden på 6,4 meter. Byssa strekker seg langs hele styrbord side. Foto: Zeelander

Dersom du går for det største alternativet oppgir Zeelander en toppfart på 40 knop for den 24 meter lange yachten, noe som må sies å være imponerende i denne størrelsen.

Phantom

Motorene er rekkeseksere på 12,8 liter, og de står montert på spesialtilpassede puter for å skape minst mulig vibrasjoner. Det vil aldri bli like stille om bord i en båt med 4.000 hk som det er i baksetet på en Phantom, men produsenten oppgir at i 40 knop skal støynivået ligge på under 72 decibel.

FREDELIG: Zeelander Z8 skal ha særskilt god støydemping, og i toppfarten på 40 knop oppgir produsenten at støynivået ikke overstiger 72 decibel, tilsvarende en vanlig samtale. Foto: Zeelander

Dersom du ikke har fysikkboken tilgjengelig, tilsvarer det omtrent en vanlig samtale, eller å ha på TV-en. Grunnleggeren Koopmans har lagt stor vekt på at sjølivet skal være så fredelig som mulig, og hvis du reduserer pådraget til marsjfarten på 32 knop vil nok de fire Volvo Penta motorene knapt gjøre seg hørbare.

455 liter i timen

IPS drev regnes generelt for å være mer stillegående enn strake akslinger, samt å gi bedre drivstofføkonomi. Ved 26 knops fart ligger forbruket på 455 liter per time, og drivstofftanken som rommer 8.000 liter skal da holde til 475 nautiske mil. I 7 knops fart øker det til 1.050 nautiske mil. Ferskvannstanken er på 2.000 liter, og du får med varmtvannsbeholder på 280 liter.

Lurer øyet

Koopmans beskriver hvordan den første Zeelander Z44 ble konstruert i 2008, der alle linjer skulle beskrive en bue, med totalt fokus på stillhet og komfort. Den samme formelen har blitt skalert opp til dagens modellutvalg. På avstand skaper Z8 en illusjon av å være mindre enn 80 fot, blant annet fordi overbygget med den digre buede frontruten lurer øyet.

ROLLS-ROYCE: Owner's cabin om bord i Zeelander Z8 minner om interiøret i en Rolls-Royce. Foto: Zeelander

Det er først når akterspeilet vippes ut og blir til en stor beach club at proporsjonene blir mer synlige. De to solsengene har god plass til et par voksne, og det er godt med plass rundt dem for de som vil hoppe til sjøs.

Garasje på siden

En utfellbar stige gjør det enkelt å komme om bord igjen etter en svømmetur. I Middelhavet fortøyer de fleste med akterenden inn mot kaikanten, og på styrbord side er det en luke som skjuler den hydrauliske gangbroen.

GODT SKJULT: Dersom du ser nøye etter, kan du såvidt skimte luken i skutesiden på Zeelander Z8 som skjuler jollegarasjen. Foto: Zeelander

En annen og større luke i skutesiden gir tilgang til garasjen, der Zeelander oppgir at det skal være plass til en Williams vannjet 445 på godt og vel 14 fot. Her vil det også være rom for oppbevaring av Seabob og andre populære vannleker.

Bølge av lys

Når en studerer skroget på Zeelander Z8 nærmere kan en tydelig ser hvordan filosofien om å tegne alt i bue kommer til uttrykk. Blant annet er alle sidevinduene som slipper inn lys til kabinene konstruert med buet glass, montert i rammer som følger overgangen fra den konkave overflaten som starter ved baugen, til den konvekse akterut.

Når solen reflekteres fra sjøen og treffer den dypblå lakken skaper det en bølge av lys som fremhever elegansen i designen.

Bentley

Inne i salongen kommer virkelig bredden på 6,4 meter til sin rett. Byssa strekker seg langs hele styrbord side, frem til trappen som selvsagt svinger seg rundt i en bue ned til kabinene. Der er det imponerende mye plass og skikkelig lekkert, men det er mer å se på hoveddekket først.

VELKOMMEN OM BORD: Trappen går i en bue til nedre dekk i Zeelander Z8, der to VIP kabiner er plassert på styrbord og babord side. Foto: Zeelander

Den største sofaen gjør tjeneste som spisestue, med et hev og senkbart bord i midten. Det hvite skinnet har blitt dekorert med dobbelt diamantmønster, noe de med sans for britisk bilkunst gjenkjenner fra Bentley.

Gedigen takluke

Ved å plassere både spisestue sofaen og den mer avslappede lounge sofaen på et opphøyet platå, får alle gjestene fritt utsyn gjennom de langstrakte sidevinduene. LED lys sørger for lun stemning, og det går an å åpne en gedigen takluke for å slippe solen inn på fine dager.

SPISESTUE: Den fremste sofaen i salongen til Zeelander Z8 fungerer som spisestue. En glassvegg fungerer som skille mot førerposisjonen, slik at utsikten ikke hindres. Foto: Zeelander

En skjerm av glass separerer det sosiale området fra kapteinens domene, utstyrt med Volvo Penta Glass Cockpit instrumenter og joystick styring koblet til de fire IPS drevene.

Smart løsning

Zeelander har valgt en noe uvanlig løsning for plassering av mannskapslugarene. De blir ofte tegnet inn lengst bak, i nærheten av motorrommet, men på Zeelander Z8 er det totalt tre sengeplasser og en messe i baugen. Det er en smart løsning, fordi det frigjør rom til VIP kabiner på styrbord og babord side, og fremfor alt owner’s cabin.

DIGERT BAD: Owner's cabin om bord i Zeelander Z8 har et digert bad tilknyttet, samt en stor garderobe. Foto: Zeelander

Ingen er like

Den ligger midtskips, og det er her en virkelig får følelsen av å reise med havets Rolls-Royce. Plassen er overdådig og utsmykket med eksklusivt materialvalg. I tillegg til den store sengen er det en arbeidspult, et lekkert bad og garderobe, og til sammen gir det følelsen av å være mer som en liten leilighet enn en lugar.

TO ÅR: Verftet opplyser at de holder på å bygge den første Zeelander Z8 til en kunde, og du må regne med to års leveringstid, samt en del timer brukt på å velge farger og materialer. Foto: Zeelander

Zeelander bruker gjerne halvannet til to år på å bygge hver båt, og har som målsetting at hver kunde skal få gjøre så mange personlige tilpasninger at ingen av dem er like. Prisene er foreløpig ikke kjent, men basert på de øvrige modellene og andre yachter av samme størrelse vil den nok passere 100 millioner kroner.