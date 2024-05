Interessert i Formel 1? Da bør du sjekke denne

Båndet mellom motorsport og klokker har alltid vært tett og som den mest prestisjetunge grenen av de alle er Formel 1 definitivt intet unntak, med store navn som Rolex, Richard Mille, IWC og TAG Heuer som fast inventar.

LYNRASK: Klokken på håndleddet til Formel 1-fører Esteban Ocon. Foto: H. Moser & Cie.

Tidligere i år kastet også Tudor seg inn i sirkuset som sponsor for Visa Cash App RB Formula One, mens H. Moser & Cie. signerte en avtale med det franske laget Alpine Motorsports. Sistnevnte lanserer nå sin første samarbeidsutgave, i form av en heftig tolkning av selskapets luksuriøse flaggskipkolleksjon Streamliner.

Flyvende tourbillon

Under det omfattende navnet Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition finner vi en klokke hvor et sportslig ytre kombineres med et finmekanisk indre. Den 42,3 millimeter store urkassen av stål beholder de velkjente kurvene vi kjenner fra Streamliner-kolleksjonen – og som er inspirert av 1930-tallets hurtigtog med samme navn.

BLÅTT: Det monokrome utseende friskes opp av blå detaljer på tallskive og rem. Foto: H. Moser & Cie.

For anledningen har H. Moser & Cie. valgt en ekstremt omfattende skjelettering av urverket, hvor tidsvisningen tar plass på øvre halvdel, mens en såkalt flyvende tourbillon legger seg like i underkant. Det betyr enda bedre innsyn til den fascinerende mekaniske dansen, ved at tourbillonen kun er festet med en tradisjonell bro på den ene siden.

Sylindrisk

Selskapets kompetanse innen produksjon av balansefjærer kommer også til syne i spesialmodellen, som benytter en uvanlig og sylindrisk formet variant. Det betyr en fjær som bygger i høyden og som visuelt kanskje best kan sammenlignes med støtdemperen på en bil.

SKJELETTERT: Klokken gir et uhindret innsyn til mekanikken fra begge sider. Foto: H. Moser & Cie.

Studerer man klokken fra baksiden vil man også her ha et uhindret innsyn til HMC 811-urverkets ulike bestanddeler. Det skyldes ikke minst at rotoren i gull, hvis bevegelse trekker opp hovedfjæren, har en meget åpen konstruksjon. En fiffig detalj er også at man ser rett inn i fjærhuset, hvor opptil 74 timers gangreserve lagres.

Blå hint

På tross av å være en samarbeidsmodell er nyheten forfriskende blottet for prangende logoer eller symboler. Faktisk er det kun bruken av Alpine-lagets blå farge på den lille og gjennomsiktige tallskiven av syntetisk spinell og på gummiremmen som hinter forsiktig om Formel 1. Det gjør modellen appellerende også for de som ikke bryr seg om pitstop og podier.

GULL: Rotoren tilbyr et innslag av gull. Foto: H. Moser & Cie.

Med en vanntetthet til 120 meter seiler Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition opp som en høyhorologisk hverdagskompanjong. Kun 100 eksemplarer vil bli produsert og oppgitt internasjonal pris er ca. 1,1 millioner kroner.