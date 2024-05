BMW svekkes av dyrere produksjon

Høyere kostnader i bilproduksjonen svekket BMW Groups inntjening i første kvartal.

Driftsmarginen i bilvirksomheten falt til 8,8 prosent, fra 12,1 prosent i første kvartal i fjor. Dette var innenfor de 8–10 prosentene som har vært det tyske bilkonsernets eget guidingintervall de seneste to årene, men noe under analytikernes forventninger, melder Bloomberg.

Fjorårets høye tall skyldtes blant annet at gruppen solgte biler med lavere produksjonskostnader.

Hele gruppens driftsmargin var forøvrig på 11,4 prosent i januar–mars i år, ned fra 13,9 prosent i fjor, men over målet på opp mot 10 prosent.

Konsernets totale inntekter beløp seg til 36,6 milliarder euro, ned 0,6 prosent fra første kvartal i fjor. Resultatet før skatt oppgis til 4,16 milliarder euro, ned 18,9 prosent.

I den store bilvirksomheten falt overskuddet før skatt 28,2 prosent til 2,71 milliarder euro, tynget av produksjonskostnadene, som ifølge BMW Group har vært økende helt siden andre kvartal i fjor.

Sterk luksus- og elbilvekst

BMW-gruppen rapporterer imidlertid også om en salgsvekst på over 20 prosent for bilene i det høye prissjiktet, og for de helelektriske bilene fra merkene BMW, Mini og Rolls-Royce, som inngår i gruppen, økte salget med hele 28 prosent i første kvartal – til rundt 83.000.

Elbilveksten var større enn for konkurrentene Mercedes og Audi, ifølge Bloomberg.

BMW-elbilene hadde en vekst på hele 40,6 prosent, løftet av modellene i4, iX1 og i7.

Totalt leverte BMW-gruppen 594.533 biler til kundene i første kvartal, en økning på 1,1 prosent fra samme kvartal i fjor.

BMW-merket hadde en vekst på 2,5 prosent, til 530.933 biler. Her bidro vekst på 10,2 prosent i Europa og 2,4 prosent i USA til fremgangen, mens salget i Kina falt 4,1 prosent, tynget av salget innenfor premiumsegmentet.

For Mini endte salget på 62.075 biler, en nedgang på 9,4 prosent fra første kvartal i fjor. Rolls-Royce hadde en nedgang på 7,0 prosent til 1.525 biler – der elektrifiserte modeller, som Rolls-Royce Spectre, sto for litt over en tredjedel.

Gjentar guidingen

BMW Group holder på 2024-guidingen etter førstekvartalsresultatene. Forventningen er at utviklingen innen volum, produktmiks og prising vil være noe positiv fra i fjor.

Gruppen venter dessuten positive bidrag fra den nye 5-serien og bedre tilgjengelighet for 7-serien.

Konsernets resultat før skatt ventes imidlertid fortsatt å falle noe, på grunn av de høyere kostnadene.

Onsdag formiddag faller BMW-aksjen rundt 3 prosent på Frankfurt-børsen. Det seneste året er aksjen ned rundt 7 prosent.