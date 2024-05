Bilprodusentene øker satsingen på hybridbiler

Store bilprodusenter som General Motors, Nissan, Hyundai, Volkswagen og Ford skal ifølge Financial Times være i ferd med å vri investeringene inn mot hybridteknologi kontra helelektriske kjøretøy.

Ifølge avisen har markedet for elbiler vært preget av en kombinasjon av høye renter og utilstrekkelig ladestruktur, som har redusert kundenes entusiasme for elektriske biler og økt etterspørselen etter hybridbiler - som den seneste tiden for det meste har vært ansett som et midlertidig alternativ.

Lukrativ investering

Financial Times skal ha snakket med ledere for alle de nevnte bilprodusentene under Future of the Car Summit denne uken. De skal ha ment at det er mye penger å hente i å utnytte den økende etterspørselen etter hybridbiler.

«Vi må investere tungt i fremtiden for ladbare hybridbiler,» skal General Motors-president Mark Reuss ha kommentert, før han la til:

«Vi må være smidige. Vi har en global verktøykasse med tekniske løsninger som vi kan rulle ut ganske raskt.»

Hyundais driftsdirektør José Muñoz skal ha fremmet den samme meningen, og lagt til at selskapet vurderer å produsere hybridbiler i selskapets kjempefabrikk i den amerikanske delstaten Georgia.

«Hvis du hadde spurt meg for seks måneder siden, helt klart et år siden, ville jeg ha fortalt deg... fullt elektrisk. Mange ting har skjedd mellom da og nå. Elektrisk er fortsatt fremtiden. Men nå ser vi en lengre overgang», sa Muñoz ifølge avisen.

Svakere salg

Veksten i salget av elektriske biler avtok både i Europa og USA i fjor, som har ført til diverse priskutt fra produsentene.

I tillegg skal eksperter være bekymret for at land skal trekke seg fra avtaler om en hurtig vridning bort fra bensin- og dieseldrevne biler.

Samtidig øker salget av elektriske kjøretøy kraftig i Kina. Kinesiske produsenter har de seneste årene lansert flere elektriske kjøretøy som er billigere, og i noen tilfeller også bedre, enn elektriske kjøretøy fra Europa og USA.

Ifølge Schmidt Automotive Research utgjorde kinesiske merker som BYD samt merker som Polestar, som produserer biler i Kina, nesten 10 prosent av de elektriske bilene som ble registrert i Europa i mars. Det er opp fra litt over 4 prosent for bare to år siden.