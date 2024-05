Våryre bilkunder

Kraftig prisvekst og flere renteøkninger førte i vinter til at bilbutikker i Skandinavia nærmest var uten kunder. I april snudde tendensen.

Mens nybilsalget i Danmark økte med 27 prosent i april sammenlignet med samme periode i fjor, var økningen i Norge på 25 prosent. I Sverige var økningen på beskjedne 4 prosent.



– Våren er gjerne en tid hvor det blir høyere fart i nybilsalget. Det ser vi nå er tilfellet også i Danmark og Sverige. Når troen på økonomisk bedring stiger, øker også kjøpelysten, og folk kan i større grad enn tidligere i år realisere ønsket om en ny bil, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Nå er det en lysning og signaler om at renten på sikt skal ned. Samtidig ligger det an til et lønnsoppgjør her hjemme som kan bidra positivt. Dette gjør nok også sitt til at noen flere besøker bilbutikkene for å bytte ut sin gamle bil med en ny, fortsetter han.

Elbilnedgang i Sverige

SUV-er topper salgslistene i alle tre skandinaviske land. I Danmark er imidlertid småbiler i ulike klasser mer populært enn i Sverige og Norge.

Både i Norge og Danmark var det en markant økning i salget av nye elbiler i april, sammenlignet med fjoråret. I antall var økningen på 34,5 prosent i Norge, mens det i Danmark ble registrert nesten 90 prosent flere nye elbiler enn i samme måned i fjor.

I Sverige var situasjonen en helt annen: Der var det en nedgang i antallet nye elbiler i april på nesten åtte prosent.

– I Sverige er elbilincentivene fjernet. Nedgang i elbilsalget i Sverige har kommet parallelt med en markant økning i salget av ladbare bensinhybrider, sier Solberg Thorsen.