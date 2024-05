Lamborghini-sjefen om elbiler: – Ikke noe som selger

Lamborghini avventer med å gjøre sine luksusbiler helelektriske, skriver Bloomberg News.

Selv om ytelsen ikke vil være et problem for en elbil, mener Lamborghini-sjef Stephan Winkelmann at noen emosjonelle aspekter, som lyden av V10-motoren i en Huracán, ikke lar seg erstatte.

– Det er foreløpig ikke noe som selger, sier Winkelmann om helelektriske superbiler.

– Det er for tidlig, og vi må se lenger frem i tid om og når dette kommer til å skje, påpeker han.

Lavere utslipp

Det er nå mye usikkerhet i high-end-markedet, og det vurderes nøye hvordan det regulatoriske presset for å redusere utslippene skal møtes, samtidig som etterspørselen etter elbiler avtar og regjeringer nedskalerer subsidiene.

Lamborghini har ifølge Bloomberg til nå hatt suksess med plug-in hybrider, men den første helelektriske modellen, en Lanzador crossover, kommer ikke før i 2028.

Ifølge Winkelmann satser imidlertid Lamborghini på å gi forsyningskjeden og produksjonen en overhaling, sånn at de innen 2030 kan produsere biler med 40 prosent lavere CO2-utslipp enn nå.

Når det kommer til syntetisk drivstoff er dette noe Lamborghini er åpen for, dersom reguleringen blir mer gunstig.

–Det kan være en mulighet hvis ting endrer seg, sier Winkelmann.