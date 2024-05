Den kinesiske smarttelefonprodusenten Xiaomi har store ambisjoner på elbilmarkedet. For en måned siden ble det kjent at antall bestillinger av SU7-modellen hadde passert 70.000, samtidig som gründer Lei Jun annonserte en målsetning om minst 100.000 i løpet av året.

SELGER GODT: Xiaomis elbil SU7, her fra bilmessen i Beijing 26. april i år. Foto: Bloomberg

Torsdag kom rapporten for første kvartal, og der ble det kjent at selskapet har høynet salgsmålet for elbilen som ble vist frem i desember i fjor og lansert så sent som i mars i år. Xiaomi ser nå for seg å levere 120.000 enheter i løpet av 2024.

Bedre enn ventet

Selve regnskapet viste en topplinjevekst på overraskende sterke 27 prosent til 75,5 milliarder yuan (ca. 10,4 milliarder dollar), ifølge Bloomberg 2,7 prosent over konsensus. Resultatet etter skatt landet på 4,2 milliarder yuan for selskapet som også produserer en rekke husholdningsapparater – som støvsugere.

Ved utgangen av april telte ordreboken for SU7 nærmere 90.000 solgte, og på en telefonkonferanse torsdag varslet toppsjef Lu Weibing at selskapet var i rute til å levere 10.000 enheter i juni – omtrent like mye som ble levert i løpet av de første 43 salgsdagene. Dette betyr ifølge nyhetsbyrået at salgsmålet for inneværende år kan jekkes ytterligere opp fra 120.000.

Xiaomi får over 60 prosent av inntektene sine fra smarttelefoner – et marked der veksten har stagnert, og elbilsatsningen er et forsøk på å diversifisere virksomheten ytterligere.

Selger med tap

Under lanseringen i mars ble det opplyst at standardversjonen av SU7 vil koste 215.900 yuan i Kina, og godt under daværende pris på 245.900 yuan for Teslas Model 3.

Gründer Lei Jun vedgikk da at Xiaomi vil selge bilene sine med tap.

Han utdypet ved å forklare at Xiaomi bruker mange av de samme leverandørene som Mercedes-Benz, BMW og Audi, og at «med så dyre leverandører og så dyre deler, vil ikke bruttomarginen bli svært høy.»

Ifølge Xiaomi-gründeren har selskapet i år planer om å investere ytterligere 11–12 milliarder yuan i nye virksomhetsområder, inkludert elbilsatsingen og selskapets operativsystem for mobiltelefoner.