BMW tilbakekaller 105.558 biler i USA, melder Reuters.

Den tyske bilgiganten vil tilby en programvareoppdatering for å fikse mulige feil som kan føre til at en startmotor overopphetes.

Ifølge en oppdatering fra de amerikanske trafikkmyndighetene i NHTSA – US National Highway Traffic Safety Administration – omfatter tilbakekallingen modeller som X5, X7, 3-serie og 7-serie.

Tidligere denne uken ble det kjent at 1,6 millioner Teslaer må fikses i Kina.

Resultatnedgang

I forrige uke la BMW frem tall for første halvår. Disse viste en 2,3 prosents salgsvekst for BMW-merket, samt tosifret vekst for modellene i det øvre prissjiktet.

BMW-elbilene hadde en salgsvekst på 34 prosent.

Resultatet før skatt i første halvår ble på 8,02 milliarder euro, en nedgang på 14,2 prosent fra samme periode i fjor.

BMW gjentok samtidig guidingen om at helårets resultat før skatt vil falle noe fra i fjor, påvirket av høyere kostnader og utsikter til lavere priser i de globale bruktbilmarkedene.