Elbil-rallymesterskapet Extreme E utgår og erstattes av Extreme H i 2025. Hedda Hosås som steppet inn og kjørte ett løp for McLaren i Chile i desember i fjor, er den første kvinnelige testføreren av den nye rallybilen. I PR-materialet for det nye mesterskapet er det tre store bilder av den norske jenta, i kjøredress og hjelm, til påskriften «Introducing Extreme H – Racing’s New Frontier».