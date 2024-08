Importøren kan ikke gi konkrete salgstall eller kommentere forventninger for 2025, men formidler at «vi har en rekordhøy ordrereserve, og er utsolgt frem til 2026 for nye Urus SE Hybrid og til 2027 for Revuelto». De første eksemplarene av hybrid-Urus-en ventes levert i Norge i første kvartal av 2025.