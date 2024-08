Blant øvrige oppdateringer, i tillegg til et oppkvikket utseende og skarpere kjøreegenskaper, viser Audi til at interiøret skal fremstå enda mer luksuriøst og sågar lukte uvanlig godt. Alle interiørkomponenter – over 200, ifølge Audi – er kjemisk analysert og senere evaluert. De varmes i et spesielt kammer hver for seg der luften analyseres, før delene er satt sammen i en testbil og sørget for at de lukter godt sammen under alle klimatiske forhold.