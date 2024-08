Følere ble lagt ut via England. En av dem som oppfattet signalene og reagerte var Rolls-Royce Silver Ghost-entusiasten og -eksperten David Morrison i California. Med sin engelske kontaktmann tok han turen til Oslo for å se på bilen, og etter litt forhandlinger ble han enige med familien om å overta bilen vinteren 2009 uten at den hadde vært annonsert på det åpne markedet.