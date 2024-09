Akterut er det et nytt designelement kalt «Shield», der navnet Aston Martin er skrevet i store bokstaver. Dette partiet kan fås i matchende lakkfarge eller med eksponert karbonfiber. De nye LED-baklyktene som kalles «Light Blades» består av syv individuelle lyssverd på hver side, et uttrykk som først ble sett på Valkyrie, og som garantert sørger for særpreg natt og dag. Dermed unngår man at hekken blir forvekslet med rimeligere bilmerker fra Kina, Sør-Korea, Tyskland og USA.