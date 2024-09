Bilprodusentene står overfor strengere karbonkrav fra EU i 2025 hvor utslippsgrensene fra nye kjøretøy reduseres til 94 gram per kilometer fra 116 i 2024, skriver Reuters lørdag.

– Hvis elektriske kjøretøy forblir på dagens nivå, kan den europeiske industrien måtte betale 15 milliarder euro i bøter eller gi opp produksjonen av mer enn 2,5 millioner kjøretøy, sier de Meo.



Bøtene ligger på 95 euro per gram over grensen multiplisert med antall solgte kjøretøy. For de største bilprodusentene kan det dermed bli en betydelig kostnad på flere hundre millioner euro.

– Hastigheten på overgangen til elektriske kjøretøy er halvparten av det som trengs for å nå målene som vil hindre oss i å betale bøter, sier de Meo, som også er president for European Automobile Manufacturers Association.

De Meo mener at produsentene er for opptatt av å se på målene for 2035, men understreker at de allerede ligger dårlig an.

– Alle snakker om 2035, om ti år, men vi burde snakke om 2025 fordi vi allerede sliter. Vi må få litt mer fleksibilitet. Å sette tidsfrister og bøter uten å kunne gjøre det mer fleksibelt er veldig, veldig farlig, sier han.