Inspector Morse på stereoider

– De første par årene brukte jeg den som den var tenkt, til daglig. Faktisk har alle barna lært å gire i denne bilen, siden de andre bilene i familien hadde automatgir. Etter at Dalen Hotel kom opp og stå fant vi ut at den hadde en bedre funksjon her. Det går ikke lenge fra gjestene ankommer til de har tatt et bilde av den og hotellet.