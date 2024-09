Denne yachten trenger du aldri å tanke opp

To skyvedører fører ut til en svært så romslig veranda på akterdekket. Også her sørger yachtens bredde for mengder av plass, blant annet til et spisebord for de som liker utsikt over havet til middagen. En katamaran er generelt også mer stødig enn fartøy med ett skrog, noe som vil bidra til at potetene ikke ruller av tallerkenen.