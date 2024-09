Den meget spesielle Mitsubishi-en som Hafsengen kjørte i månedsskiftet, har et omstendelig ombygd karosseri og rørramme fra Wiborg Engineering i Sverige. Kun dørstolper, tak og bakskjermer er originale. «Snøplogen» i front bidrar til klekkelig marktrykk. Hafsengen forteller at motor, girkasse, differ og drivaksler er standard, men at deler av innmaten er byttet ut for mer effekt.