Her er Hyundais elektriske billigbil

– I Europa kommer Inster til å legge seg under 25.000 euro i pris, i dette nye sub-kompakte bilsegmentet som bransjen har snakket om en stund. Jeg tør ikke dermed å si at prisen blir under 250.000 kroner her til lands, men alle indikasjoner er at det blir en veldig rimelig bil, sier Øyvind Knudsen.