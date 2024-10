Ved rolig kjøring på flat vei er bilen komfortabel nok med sine trange og små skinnseter, vindsus fra den lille frontruten og helt åpne kupeen. I bunnen av Furkapasset står det imidlertid et skilt med humpete vei som gjelder hele strekningen over toppen og ned til den idylliske småbyen Oberwald, noe som reduserer komfortnivået. Et taktrekk og sidevinduer kan riktignok monteres for å begrense støyen, men Morgan er en bil som fortjener å kjøres i friluft.