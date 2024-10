Kun én igjen: Du gjetter neppe koblingen til Norge

Willys-Knight var Willys-Overlands prestisjemerke, for den øvre middelklasse. Litt over Buick, men under Cadillac, kanskje i La Salle-klasse hvis vi bruker General Motors-merkene som referanse. Prisene varierte i området fra litt under 1.500 til godt over 2.000 dollar på hjemmemarkedet. En pris du kunne få fire-fem nye T-Forder for i 1927.