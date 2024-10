Før han ga seg som racerbilsjåfør, etter å ha blitt far tidlig i 30-årene, fikk han ansvaret for Alfa Romeos racing-satsing gjennom Scuderia Ferrari. I 1939 bygde han imidlertid sine første to egne biler, men det var da fabrikken ble flyttet til Maranello i 1947 eventyret begynte.