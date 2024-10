At Tesla Model Y er en romslig bil, som er litt av bakgrunnen for at den ble verdens mest solgte bil i fjor, er sikkert. «Når den tredje raden er lagt ned, har du 753 liter tilgjengelig for enkelt å plassere barnevogner, en sammenleggbar luftmadrass eller 850 bleier. Du vet aldri», skriver Tesla i en pressemelding.