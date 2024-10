På bondegården er det et yrende liv. I alt er det 500 griser, 10 høns, syv ammekyr, seks påfugler, fire marsvin, tre haner, to hester, to hunder, to kaniner, samt tre barn og én kone. Sett sånt. Vårt nye bekjentskap, som først får oss til å tenke at han kunne vært med i tv-serier som «Breaking Bad» og «Sons of Anarchy», bor idyllisk til.