Med sine mange skalaer får tallskiven et sektorinndelt uttrykk, hvor to underskiver tar plass på hver sin side av senter. Her vises løpende sekunder klokken ni, mens kronografen benytter den andre for å angi medgåtte minutter. For å skape kontrast brukes en varm gultone på de nevnte viserne, så vel som på den store sekundviseren for stoppeklokken.