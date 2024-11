Like før fjorårets julefeiring dro Breitling frem en ny generasjon av de pilot-rettede klokkene i Avenger-familien. Med tidsriktige proporsjoner og et renere design som fellesnevnere håpet man å fange interessen fra en ny generasjon kjøpere, enten man befinner bak spakene på et fly i arbeidshverdagen – eller bare drømmer om det.

(1 / 2)

Et knapt år etter relanseringen er det duket for en aldri så liten utvidelse av kundenes valgmuligheter, med nye materialer og farger som de bærende ingrediensene. Det resulterer i totalt ti nye referanser, som spenner gjennom hele spekteret av både størrelser og komplikasjoner.

Keramikk

Blant de barskeste av nyhetene finner man to 42 millimeter store kronografutgaver med tilnavnet «Night Mission». Betegnelsen kjenner vi igjen fra fjorårets slipp, og utover å være tøft på papiret indikerer det at kassematerialet for anledningen er sort teknisk keramikk i kombinasjon med titan.

LEKEN: Små innslag av rødt bryter opp med det sorte og turkise. Foto: Breitling

I tillegg til svært høy motstand mot riper bidrar materialet til å dra ned totalvekten (med rem og foldespenne) til 109,5 gram. Det er uvanlig lett for en såpass hardfør klokke, som i tillegg kan skilte med en vanntetthet til 300 meter.

Les også Ikke så dyr som du kanskje tror Bruvik hedrer Fram 1-ekspedisjonen med den nye Arctic Ocean Passage Kronograf.

Ulike

Selv om de to nye referansene deler en nedtonet innpakning, skilles de markant fra hverandre ved hjelp av tallskiver og rem. Der den den ene viderefører det militære uttrykket fra kassen med sandfargede toner, dras den andre langt mer mot det sivile med sin iøynefallende turkise farge.

STEALTH: Brune og sorte fargetoner gir et militært uttrykk. Foto: Breitling

Studeres klokkene i detalj finner man at den sandfargede er utstyrt med en tallskive i gråsort karbonfiber. Det gir et helt spesielt mønster, hvor ørsmå røde trekanter hvert femtende minutt er eneste innslag av kontrastfarge. Rødfargen hentes også igjen på den turkise varianten, men brer seg der videre til kronografens sekundviser og som dekor på minuttelleren.

Les også Urmaker Bjerke får Rolex-straff Joakim Bjerke har luksusklokker i blodet, og styrer familiebedriften – som omsatte for over en halv milliard kroner i fjor – fra Europas største klokkebutikk.

Egen mekanikk

På innsiden av den lette urkassen finner man selskapets eget B01-urverk, som siden lanseringen i 2009 vanskelig kan beskrives som noe annet enn en suksess. Det kolonnehjulsbaserte kronografurverket er synlig gjennom safirglasset i baklokket og byr på 70 timers gangreserve og COSC-sertifisert nøyaktighet.

LIVLIG: Med turkis tallskive og rem sendes klokken mer mot det lekne. Foto: Breitling

Med nytt kassemateriale sendes prisen litt høyere mot himmelen for Avenger B01 Chronograph 42 Night Mission enn de eksisterende søsknene i rustfritt stål. Det betyr norske veiledende priser på 111.600 kroner for den turkise og 114.100 kroner for utgaven med sort og sandfarget ansikt.