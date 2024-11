C FOR CAPRI: Designteamet har gjort det de kan for at Ford Capri skal minne om bilen den er oppkalt etter. Sett i profil er det den C-formede profilen på sidevinduet som må ta mesteparten av den jobben. Langt panser og fartsstriper må du se langt etter. Foto: Ragnvald Johansen

Lukk