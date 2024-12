SLIK DU KJENNER DEN: Dagens BMW iX er et kjent syn for mange. At det blir store endringer utvendig, nå som en oppdatert utgave straks presenteres, bør du ikke regne med. Imidlertid later det til at BMW har forbedret det elbiltekniske. Bildet viser en iX xDrive40 på test i Finansavisen i 2023. Foto: Håkon Sæbø

Lukk