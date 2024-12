Årsaken til det, er at styrestikka i Tesla-en fremdeles har en mekanisk kobling til fremhjulene, noe Lexus har fjernet. Steer by Wire betyr i alle enkelhet at styringen kun foregår via ledninger, som sender signaler om hvor du har tenkt deg til fremre hjulpar. Her er det ingen rattstamme, den har blitt erstattet av bilens elektroniske hjerne.