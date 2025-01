HOLDT PÅ I 20 ÅR: «Førerutvikling» ble stiftet i 2005, etter et bane-event i regi av Porsche-selger Espen Olsen og Autotuning. ­– Jeg hadde Kjetil Bolneset som instruktør den gang, og husker at jeg sa at slike førerkurs burde det være flere av. Kort etter dro vi i gang «Førerutvikling», sier Øivind Lie. Foto: Martin Tystad