– Jeg kom over bilen hos Coys of Kensington i 1985. Jeg var egentlig over for å se på en perfekt restaurert Bentley Le Mans-replika, men da jeg fikk se denne 1929 4½ Litre Vanden Plas Tourer som var parkert ved siden av, falt jeg fullstendig, forteller Sigurd Bølling mens vi beskuer en av de mest legendariske Bentley-modellene som noen gang ble bygd.