Totalt stiller Artcurial, RM Sotheby’s og Bonhams med godt over 300 biler på fem dager i den franske hovedstaden. Det er noe for enhver smak og lommebok, men selvsagt mer jo tykkere den er. Og det mangler ikke på attraktive Ferrarier for de aller tykkeste.

Fresh to market

Når dette leses (1. februar) selger RM Sotheby’s det som ligger an til å bli verdens nest dyreste bil på Mercedes-museet i Stuttgart: en Mercedes-Benz W196R Streamliner, kjørt av Stirling Moss i F1-løpene i Reims og på Monza i 1954. I 60 år har den stått i Indianapolis Motor Speedway Museum, og de håper/forventer et bud over 50 millioner euro.

FRA USA TIL EUROPA: Det var den amerikanske Ferrari-importøren Luigi Chinettis NART-team som stilte med den på Le Mans i 1965, og nå er den tilbake i Europa for å selges. FOTO: RM SOTHEBY'S

Fullt så dyr er ikke auksjonshusets dyreste objekt til Paris-auksjonen 4. og 5. februar. De har imidlertid med seg vinnerbilen fra Le Mans 1965. En Ferrari 250 LM kjørt av Jochen Rindt og Masten Gregory for NART-teamet til den amerikanske Ferrari-importøren Luigi Chinetti. 1965 var siste gang Ferrari vant totalseier på Le Mans før i 2023.

Les også Norske Sigurd sikret seg en av de mest legendariske noensinne Sigurd Bølling i Asker har hatt sin 1929 Bentley 4½ Litre Vanden Plas Tourer i 40 år – en av Norges mest fantastiske klassikere.

Den har også stått i samme samling i Indianapolis i flere tiår, og forventningene som signaliseres for bilen er «i overkant av 25 millioner euro». Bilen er det absolutt siste objektet på auksjonen, og forventningene er langt over fjorårets dyreste auksjonsbil.

EN AV 15: Det ble bare bygd 15 eksemplarer av sportsvognraceren 512 M. Denne har en 5. plass i Le Mans 1970 som beste resultat. Estimat 9,0 til 12,0 millioner euro. Simon Gosselin ©2024 Courtesy of RM Sotheby's

Le Mans-historie

Det kommer mer tung Le Mans-historie på RM Sotheby’s-auksjonen i form av en 1970 512 M. Den er en av bare 15 bygde, med en 5. plass i 1970 som beste resultat og et tilhørende estimat på 9,0 til 12,0 millioner euro.

En 1981 512 BB/LM har to brutte LM-starter, for Fabrizio Violati i 1981 og 1984. Deretter sto den i Violatis Maranello Rosso Collection nær Rimini til hans død i 2010, før den franske dealeren Jean Guikas i Marseilles kjøpte den.

FOR LANG: Chris Steel (til høyre for bilen) er for høy til å få plass i sin 1981 512 BB/LM, så nå håper han å få igjen de to millioner euro han har investert i den. FOTO: IVAR ENGERUD

Dagens eier, tyskeren Chris Steel kjøpte den på en RM Sotheby’s-auksjon i 2021. Det han imidlertid ikke hadde sjekket var om han fikk plass til sin lange kropp. Og det gjorde han ikke på noen måte som var egnet for hverken racing eller kjøring.