Tidenes nest dyreste – solgt for 600 millioner

En 1954 Mercedes-Benz W 196 R Streamliner er lørdag blitt solgt for 600 millioner kroner ved en auksjon på Mercedes-Benz-museet i tyske Stuttgart, melder Bloomberg.

Vinnerbudet for bilen var på 46,5 millioner euro. I tillegg kommer et auksjonsgebyr på 10 prosent, som bringer totalen opp i 51.155.000 euro.

Dette gjør bilen til den nest dyreste noensinne som er kjøpt på auksjon.

Aller dyrest var en 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, som gikk for hele 135 millioner euro i 2022. Det tilsvarte da 1,4 milliarder kroner – og knuste den tidligere rekorden på 48,4 millioner dollar for en 1962 Ferrari 250 GTO fra 2018.

På museum i flere tiår

Bilen som nå er solgt, er en gammel F1-racerbil kjørt av Stirling Moss i løpene i Reims og Monza i 1954. Den har senere stått i Indianapolis Motor Speedway Museum i nesten 60 år.

Det er auksjonshuset RM Sotheby's som har stått for salget.

Det opplyser at dette eksemplaret er ett av fire kjente komplette eksemplarer. Det ble donert av Mercedes-Benz til Indianapolis Motor Speedway Museum i 1965.

Nytt storsalg til uken

Auksjonen nå er én av tre der biler fra museets utstilling skal under hammeren.

Neste auksjon er på onsdag, når en 1964 Ferrari 250 LM skal selges i forbindelse med Rétromobile-bilshowet i Paris. Her har RM Sotheby's i forkant gått ut med en pris på i overkant av 25 millioner euro.

Totalt skal museet selge 11 av sine biler via RM Sotheby's, med forventninger om en totalpris på over en milliard dollar.

Lenge til neste gang

– Disse bilene er mytiske, sier RM Sotheby's-talsperson Peter Haynes om Mercedesen som nå skifter hender, ifølge Bloomberg.

Han mener det er vanskelig å forestille seg at det kommer nye muligheter for å kjøpe en W 196 de neste årene.

Det forrige åpne salget av en Mercedes W196 ble gjort for like under 30 millioner dollar ved en Bonhams-auksjon i 2013, ifølge nyhetsbyrået.