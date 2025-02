Tross en iherdig innsats for å øke mangfoldet i egen kolleksjon er fortsatt italienskættede Panerai først og fremst synonymt med store, barske og ujålete verktøyklokker. Fjorårets nesten ensidige fokus på samarbeidsmodeller med seillaget Luna Rossa Prada Pirelli Team var derfor utfordrende for de mest ihuga entusiastene, som mener at merket bør tviholde på sin militære opprinnelse.

(1 / 2)

Med et erketypisk Panerai-utseende, 100 meters vanntetthet og solide 47 millimeter i diameter bør derfor helt nye Luminor «Tre Giorni» PAM01628 være en langt lettere pille å svelge. Her er det nemlig lite som hinter om kommersiell modernisering. Snarere tvert imot.

Eldet

Nyheten tar plass i Luminor-familien, som kjennetegnes av den karakteristiske kronebeskytteren på høyre side. Den ble i sin tid utviklet primært for å presse kronen inn og dermed sikre vanntetthet, men også for å sikre mot slag eller støt. Sammen med den puteformede urkassen det det blitt visuelle signaturtrekk for merket.

ELDET: Urkassen har fått en matt overflatebehandling som imiterer patina. Foto: Panerai

Med PAM01628 er det åpenbart at man ønsker å rette blikket bakover mot egne historiebøker. Utover nevnte designelementer understrekes det av en overflatebehandling av både urkassen og tallskiven som best kan beskrives som lett eldet.

For førstnevnte er riktignok ikke patina-effekten like fremtredende som på en del tidligere Radiomir- og Navy Seals-utgaver, men likevel upolert og dus nok til å matche den ru overflaten på den gråsorte og gradiente tallskiven. Den inkluderer selvsagt den velkjente Sandwich-konstruksjonen, hvor tall og timeindekser er skåret ut og hvor selvlysende materiale i beige farge er plassert på en plate i bakkant.

Tre dager

Panerai har valgt et enklest og renest mulig design, hvor verken dato- eller sekundvisning har fått innpass. Det er helt i tråd med klokkene som ble levert til militære styrker på 1940- og 50-tallet – og som garantert har stått aktmodell for nyheten.

SYNLIG: Selskapets eget P.3000-urverk ses gjennom safirglasset i baklokket. Foto: Panerai

Fokuset på det historiske videreføres også i valg av urverk. Synlig gjennom safirglasset i baklokket finner man nemlig selskapets eget P.3000, som må trekkes for hånd. Oversetter man tilnavnet «Tre Giorni» fra italiensk, finner man at det samsvarer med urverkets tre dager lange gangreserve.

En håndfull

PAM01628 går inn som en av de største klokkene i kolleksjonen og krever definitivt sin hånd. Dersom størrelsen ikke skremmer sitter man til gjengjeld igjen med en Panerai som kombinerer moderne tekniske egenskaper og et utseende som smaker av vintage. Norsk pris antas å havne på ca. 115.000 kroner.