«Bilprodusentene strever med å selge nok elbiler i Europa, og risikerer kraftige bøter fra EU om ikke gjennomsnittsutslippet er lavere enn 93,6 gram CO2 pr. kilometer, ned fra 116 gram i fjor.

I henhold til EUs CAFE-reglement (Clean Air For Europe ) vil det bli gitt bøter på 95 euro per gram som overstiger grensen – multiplisert med antallet biler som selges», skrev Finansavisen tidligere i år.

Det er viktig for bilprodusentene å selge elbiler, noe som gir utslag i norske priser. Da Finansavisen omtalte saken, dreide det seg om at elbilen Jeep Avenger fikk et solid priskutt på hele 40.000 kroner. Startprisen ble satt til 328.900 kroner, mens den bedre utstyrte varianten «Summit» ble priset til 358.900 kroner.

SÅ LANGT REKKER DEN: Opel Mokka har en WLTP-rekkevidde på 403 kilometer. Foto: Opel

Mange alternativer

Det er slett ikke bare Jeep den norske bilimportøren Bertel O. Steen står bak. Med blant annet Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Alfa Romeo og Opel å tenke på, er det mange modeller som ligner på hverandre.

En av bilene som nå er oppdatert, er den lille B-segmentbilen Opel Mokka. Denne elbilen deler batteri og plattform med biler fra nevnte merker, alle fra bilprodusenten Stellantis.

Opel Mokka har fått en liten oppdatering med blant annet nytt ratt og infotainmentsystem.

– I et tøft marked gleder vi oss til å introdusere en effektiv, moderne og kompakt Mokka Electric i Norge, sier Opel-sjef Reidar Holtedahl.

Bilen starter på 333.900 kroner, som hevdes å være 25.000 kroner lavere enn utgående Opel Mokka. Kun den såkalte GS-modellen vil være tilgjengelig i Norge, men en egen utstyrspakke til 19.900 kroner ekstra skal kunne krysses av for.

Opel Mokka har 156 hestekrefter og et 54 kWh-batteri, noe som gir en rekkevidde på opptil 403 kilometer.