Kortversjon Nye Porsche 911 Carrera S kommer med økt motoreffekt. Nå yter den 480 hestekrefter, noe som matcher 911 Turbo fra 2006.

Bilen har et dreiemoment på 530 Nm og oppnår 0 til 100 km/t på kun 3,3 sekunder, med en toppfart på 308 km/t.

Porsche tilbyr Carrera S med bakhjulsdrift og en åttetrinns dobbeltclutchgirkasse, med priser fra 2.213.166 kroner for coupé-versjonen.

Bremsekalipere lakkert røde og store skivebremser er standard, mens Matrix LED-frontlykter er inkludert i basisprisen for Carrera S.

Carrera S kommer med en ekstra skinnpakke som dekker seter, dashbord og dørpaneler, mens det fortsatt er flere tilleggsvalg tilgjengelig.

Nå strømmer det på med Porsche 911-nyheter, for tyskerne er mestere på å dele opp dette i små pakker og spre dem ut.

Der en annen bilprodusent med flere varianter av én modell ville introdusert de fleste samtidig, gjør Porsche det litt annerledes med 911. Se for eksempel for deg at BMW hadde en egen pressemelding for hver 3-serievariant – da ville det blitt uoversiktlig og svært mange «nyheter».

Økt effekt

Det er selvfølgelig et annet nivå av eksklusivitet hos Porsche. Først ble ansiktsløftede Porsche 911 (992.2, som den heter) presentert med innstegsmodellen Carrera og den langt mer avanserte GTS, som Finansavisen testet i fjor sommer.

MER STANDARDUTSTYR: Porsche 911 Carrera S kommer med en ekstra skinnpakke som standard. Setene, hodestøttene, dashbordet, dørpanelene og baksetesystemet er trukket i glatt skinn. Ekstrautstyrslisten er imidlertid fortsatt lang og dyr. Foto: Porsche

Senere dro Porsche duken av GT3 og Carrera T. Nå er det klart for nye Carrera S, en modell som fyller rommet mellom en vanlig Carrera og nevnte GTS.

Det spennende med den ansiktsløftede S-varianten er at motoreffekten er økt ganske betraktelig. Nå yter en Porsche 911 Carrera S hele 480 hestekrefter – det samme som en Porsche 911 Turbo gjorde i 2006.

Imidlertid har nye Carrera S et dreiemoment på 530 Nm, mens den snart 20 år gamle (997) 911 Turbo hadde 620 Nm.

Så rask blir den

Nye Porsche 911 Carrera S skal klare 0 til 100 på bare 3,3 sekunder og har en toppfart på 308 kilometer i timen. Siden det ikke er noe firetall involvert ennå, sendes kreftene kun til bakhjulene og modellen er bare tilgjengelig med en åttetrinns dobbeltclutchgirkasse.

Det kan tas som en selvfølge at bremsene på en Carrera S er store, (408 millimeter foran og 380 millimeter bak) og bremsekaliperne er lakkert røde.

MED PÅ KJØPET: Porsche 911 Carrera S levers med Matrix LED-frontlykter som standardutstyr. Det skulle kanskje bare mangle når bilen har en startpris på over 2,2 millioner kroner? Foto: Porsche

Kommer det mer?

Porsche 911 Carrera S kommer som Coupé eller Cabriolet, der førstnevnte starter på 2.213.166 kroner i Norge. En vanlig «Innstegs»-Carrera med 394 hestekrefter starter på 1.909.404 kroner, mens en en 911 Carrera GTS koster fra 2.441.314 kroner med bakhjulsdrift.

Nå som den oppdaterte 911 rulles ut med flere varianter, er det naturlig å tenke seg at firehjulsdrift (Carrera 4 og 4S) kanskje ikke er så langt unna. Det er også ventet at det vil dukke opp en 911 Turbo og/eller Turbo S, i tillegg til en ny 911 GT3 RS.

Og hva med 911 GT2, lurer du? Dt blir spennende å se når den eventuelt kommer.