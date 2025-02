– Min drøm var å bygge en seilyacht med det nivået av komfort og areal min kone trenger, samtidig som den gav meg gleden ved å seile. Navnet var det ingen tvil om, det måtte bli «Mishi», min kones kjælenavn, skriver Şakir Yılmaztürk på selskapets hjemmeside.

Patruljebåter og droner

Opprinnelig har altså verftet Yonca i Istanbul bygget hurtiggående patruljebåter til kystvakt, politi, militæret, og andre lignende tjenester i snart 40 år. De har også en ubemannet hurtiggående drone i katalogen, 12,7 meter lang og utrustet med kanoner og raketter på dekk.

HARMONISK: Nede i salongen på Mishi 102 er det ingen våpensystemer, og fremdriften besørges i all hovesak av vinden. Foto: Mishi Yachts

Stillheten på havet

Paul Simon og Art Garfunkel sang om «The sound of silence» i 1964. ifølge Garfunkel handler teksten visstnok om folks manglende evne til å kommunisere med hverandre, og hvordan det fører til at folk ikke viser hverandre kjærlighet.

OPPKALT ETTER KONA: Mishi 102 har blitt oppkalt etter kjælenavnet på kona til konstruktøren. Foto: Mishi Yachts

Med dundrende kanoner og brølende dieselmotorer på jobben har det nok krevd sitt å holde ekteskapet flytende i 36 år, men nå er Yılmaztürk klar for å nyte stillheten på havet med sin bedre halvdel, i en seilyacht oppkalt etter henne.

Fysikkens lover

Mishi 102 passerer akkurat den «magiske» grensen mellom yacht og superyacht, som i bransjen regnes for å gå ved 100 fot. Seiling er kunsten å spille på lag med naturkreftene, og utnytte fysikkens lover til å skape fremdrift, uten elektrisk spenning eller fossil forbrenning. Det virker kanskje litt ulogisk, men jo lengre skroget er på et fartøy med seil, jo raskere beveger det seg gjennom vannet.

Flyvinge

Du vil nok ikke bestå noen eksamen i fysikk etter å ha lest dette, men sterkt forenklet er prinsippet som følger: Vinden blåser, og luften som passerer langs yttersiden av seilet, den siden som buler utover, beveger seg raskere enn luften som passerer på innsiden.

SAMME PRINSIPP: Seilene fungerer etter samme prinsipp som en flyvinge. Luften som passerer på utsiden av seilet beveger seg raskere enn den på innsiden, og det skaper et undertrykk på utsiden som trekker skroget gjennom vannet. Foto: Mishi Yachts

Dette er samme effekt som på en flyvinge, og skaper et undertrykk på utsiden av seilet som trekker båten fremover. Vannet skaper motstand som bremser skroget og motvirker fremdriften, eller effekten om du vil, generert av seilet.

Sirup i skapet

Baugen presser vannet ut til siden, og det danner en bølge som beveger seg langs hele skrogsiden til den avsluttes ved akterspeilet. Hvis du har en boks sirup i skapet etter julebaksten, kan du visualisere dette på kjøkkenbenken ved å dra en skje gjennom sirupen.

LANG BØLGE: Mishi 102 skaper en lang bølge langs skrogsiden som måler 31 meter, noe som bidrar til å gi yachten god fart når den seiler. Foto: Mishi Yachts

Omtrent her burde det stått en rekke kompliserte formler, men du leser Finansavisen Motor og ikke pensum, så det skal du slippe. Kort fortalt vil et lengre skrog skape en lengre bølge, og lange bølger beveger seg raskere enn korte bølger.

Klassisk design for større fart

Dette prinsippet ble utnyttet av konkurranse-seilere på 1940, 50 og 60-tallet, da båtens størrelse og klasse ble bestemt ut i fra skrogets lengde ved vannlinjen. Konstruktørene bygget båtene med akterspeil som strakk seg opp skrått bakover, over vannflaten.

Når seilene ble heist og konkurransen startet, la båten seg over på siden, slik at det lange akterspeilet kom ned i vannet og forlenget skrogets kontaktflate, noe som gjorde at hastigheten økte. Dette er en av de viktigste årsakene til det vi gjerne omtaler som klassisk design på gamle seilyachter.

Høyt prioritert

En ulempe med det klassiske designet er selvsagt at det ikke blir så mye plass om bord, noe konstruktøren av Mishi 102 har prioritert høyt. De elegante proporsjonene bidrar til å skjule hvor stor yachten egentlig er, men på innsiden av overbygget er det en diger salong med plass til samtlige 12 gjester plassert ved fire bord.

ROMSLIG: Inne i overbygget på dekket til Mishi 102, er det en svært romslig salong med store gode sofaer. Legg merke til håndrekkene montert på utsiden av bordene. Foto: Mishi Yachts

Siden denne yachten regelmessig vil helle mot styrbord eller babord, er alle de runde sofaputene sikret med stilige røde stropper. En annen detalj som fremhever fokuset på komfort og sikkerhet, er at alle bordene har blitt utstyrt med en håndrekke i polert stål, slik at de som beveger seg rundt kan holde seg fast under seilasen.

LYST OG TRIVELIG: Dekksalongen om bord i Mishi 102 er trivelig, med store vinduer langs sidene og i taket som sørger for naturlig lys. Foto: Mishi Yachts

Store vinduer langs sidene og i taket gjør dette til et lyst og trivelig sted å oppholde seg. I likhet med stadig flere yachtprodusenter har også Mishi forsynt arealet oppå taket med solceller, som hjelper til med å holde klimaanlegget i gang.

Klassifisert for alle hav

Mishi 102 bygges etter de samme kravene som patruljebåtene fra Yonca verftet, og skroget av glassfiber armert med karbonfiber er klassifisert for å kunne seile på alle hav. Dekket bygges opp med en kjerne av Divinycell og karbonforsterket epoxy.

TRYGT: Dekket på Mishi 102 er kledd med teak, som gir godt grep under bena selv om det er vått. De høye rekkene sørger for at det er trygt å bevege seg rundt, også under seil. Foto: Mishi Yachts

Til slutt kles det med teak, for en eksklusiv finish. Det er også verdt å legge merke til de høye rekkene, her skal det være trygt for både store og små å bevege seg rundt på dekk.

Garasje

Alt av skjøter og tauverk som hører til riggen styres fra kontrollpanelene ved de to store rattene, på henholdsvis styrbord og babord side.

24 FOT: Mishi 102 er 24 fot, eller 7,3 meter bred. Det er god plass til tre svært solide solsenger med tilhørende bord. Foto: Mishi Yachts

Du får kanskje litt bedre inntrykk av yachtens bredde på 7,3 meter, eller 24 fot, når du legger merke til at det plassert tre store og solide solsenger med tilhørende bord på akterdekket, og det fremdeles er godt med plass rundt dem til å bevege seg. Det kan komme godt med, for akterspeilet kan vippes ut til en stor badeplattform, og innenfor er det garasje til en lettbåt på 5,5 meter.

Livets store temaer

Selv om grunnleggeren av verftet i utgangspunktet drømte om seilas med kona, forteller de mange sosiale sonene om bord at det nok vil mønstre på matroser fra forskjellige generasjoner.

SOSIALE SONER: Mishi 102 har flere forskjellige sosiale soner, som de fire solsengene foran overbygget, og sittegruppen foran masten. Foto: Mishi Yachts

De som har reist på ferie med noen i aldersgruppen 16-18 år, har nok erfart at det kan komme veldig godt med å ha en egen gruppe med fire solsenger foran overbygget. Og lengst fremme foran masten er det en stor sittegruppe med bord, der samtaler om livets store temaer kan føres uten å bli overhørt av gamle sjøulker.

STOR SALONG: Under dekk har Mishi 102 en stor salong med to sittegrupper, store sofaer og tilhørende bord. Foto: Mishi Yachts

Lange fiskehistorier

Nede under dekk venter en svært romslig salong, inndelt i to sittegrupper med sofaer og tilhørende bord. Byssa er plassert på babord side med åpen løsning, slik at kokken kan følge med i samtalen og skyte inn kommentarer dersom noen av fiskehistoriene blir for lange.

INKLUDERER KOKKEN: Byssa i Mishi 102 er bygget som en del av salongen med åpen løsning, slik at kokken kan delta i samtalen. Foto: Mishi Yachts

Interiøret er holdt i lyse og varme farger, med mykt avrundede hjørner og elegante detaljer av treverk og polert stål.

Eventyrlyst og fiskelykke

Den samme stilen er gjennomført i alle kabinene om bord. I utgangspunktet er det to svært romslige gjestekabiner plassert akterut, og en eierkabin foran byssa, samt en kabin med køyesenger til styrbord. Men verftet er åpen for å finne løsninger dersom det er ønskelig å finne alternative konfigurasjoner.

AVRUNDEDE HJØRNER: Interiøret er gjennomført i lyse og lune materialer, med avrundede hjørner som her i eierkabinen om bord i Mishi 102. Foto: Mishi Yachts

Mannskapet på seks er fordelt på tre kabiner, henholdsvis ved maskinrommet og helt fremme i baugen. Mishi 102 er utstyrt med en Cummins diesel på 440 hk, og drivstofftanken på 4.000 liter skal rekke 1.000 nautiske mil ved 10 knop. Men denne yachten er først og fremst designet for å seile, og da er rekkevidden i prinsippet kun begrenset av eventyrlyst og fiskelykke.

SOM PÅ SPA: Badeværelset tilhørende eierkabinen om bord i Mishi 102 gir den rette følelsen av å være på spa. Foto: Mishi Yachts

Levering i 2026

Verftet har overlatt salget av Mishi 102 til Ocean Independence, som oppgir at prisen starter på 10,7 millioner euro, tilsvarende snaut 126 millioner kroner før tilvalg og eventuelle avgifter der yachten skal registreres. Første ledige skrog skal kunne leveres i 2026.